Schäfer Jaan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchäfer Jaan

Schäfer Jaan

Место рождения

Uuemõisa, Kose kih. Harjumaa

Дата рождения

05.08.1819

Дата смерти

21.06.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843

Жена: Schäfer (Mesbach) Ann

Рождение ребёнка
01.09.1846

Дочь: Teppan (Schäfer) Krõõt

Мать ребёнка: Schäfer (Mesbach) Ann

Рождение ребёнка
07.11.1852

Сын: Saarmets ← Schäfer Jürri

Мать ребёнка: Schäfer (Mesbach) Ann

Смерть
21.06.1891

Мы используем куки для улучшения работы сайта.