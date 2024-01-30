Schäfer Jaan
Место рожденияUuemõisa, Kose kih. Harjumaa
Дата рождения05.08.1819
Дата смерти21.06.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843
Жена: Schäfer (Mesbach) Ann
Рождение ребёнка
01.09.1846
Дочь: Teppan (Schäfer) Krõõt
Мать ребёнка: Schäfer (Mesbach) Ann
Рождение ребёнка
07.11.1852
Мать ребёнка: Schäfer (Mesbach) Ann
Смерть
21.06.1891