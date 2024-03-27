Кинзябаева (Сарбаева) Ирина
Место рожденияг. Кумертау, РБ, РФ
Дата рождения04.08.199
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кумертау, РБ, РФ