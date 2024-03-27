Кинзябаева (Сарбаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинзябаева (Сарбаева) Ирина

Место рождения

г. Кумертау, РБ, РФ

Дата рождения

04.08.199

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.199

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кумертау, РБ, РФ
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