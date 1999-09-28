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(Мозгова) Александра Алексеевна

Место рождения

Московская губ., Дмитровский уезд, Митинская вол., село Ахтырка

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

28.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Мозгов Алексей Гаврилович

Мать: Мозгова (Горькова) Матрона Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.159

Муж: Овчинников Иван Павлович

Бракосочетание
05.01.1946

Муж: Иванов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иванов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Андреевич

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1950

Дочь: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван Павлович

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Овчинников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Павлович

Смерть
28.09.1999

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