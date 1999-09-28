(Мозгова) Александра Алексеевна
Место рожденияМосковская губ., Дмитровский уезд, Митинская вол., село Ахтырка
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти28.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.159
Бракосочетание
05.01.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Иванов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1950
Дочь: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Овчинников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Павлович
Смерть
28.09.1999