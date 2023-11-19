Ямников Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямников Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямникова Роза Сергеевна

Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямникова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямникова Яна Сергеевна

Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
24.04.1974

Дочь: Ямникова Лаура Сергеевна

Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно

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