Ямников Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямникова Роза Сергеевна
Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямникова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямникова Яна Сергеевна
Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
24.04.1974
Дочь: Ямникова Лаура Сергеевна
Мать ребёнка: Ямникова Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно