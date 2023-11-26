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- Васса Васильевна

Место рождения

Куликово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Василий Григорьевич

Мать: - Жена Василия

Куликово, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
12.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.162-163 (Рождение №-39ж) Крестная дочь - Анна Афанасьевна из д.Евдокимово (родная племянница)
Смерть
После 1907 ст.

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