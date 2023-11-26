- Васса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Василий Григорьевич
Мать: - Жена Василия
Восприемник
12.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.162-163 (Рождение №-39ж) Крестная дочь - Анна Афанасьевна из д.Евдокимово (родная племянница)
Смерть
После 1907 ст.