Каподистрия Иоанн
Место рожденияо. Керкира, Ионические острова, Греция
Дата рождения11.02.1776
Дата смерти21.10.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
о. Керкира, Ионические острова, Греция
Место жительства
С 1776
о. Керкира, Ионические острова, Греция
Смерть
21.10.1831
г. Нафплион, Греция
Место жительства
По 1831
г. Нафплион, Греция