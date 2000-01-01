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Каподистрия Иоанн

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Место рождения

о. Керкира, Ионические острова, Греция

Дата рождения

11.02.1776

Дата смерти

21.10.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

о. Керкира, Ионические острова, Греция
Место жительства
С 1776
о. Керкира, Ионические острова, Греция
Смерть
21.10.1831
г. Нафплион, Греция
Место жительства
По 1831
г. Нафплион, Греция
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