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Банков Яков
Банков Яков
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Банков Иуда
1860 г.р.
Мать
Банкова (Гриф) Ревекка
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Банков Иуда
Мать:
Банкова Ревекка
Смерть
Неизвестно
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