Криванекова Лариса Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1981
Сын: Криваненков Максим Викторович
Отец ребёнка: Криваненков Виктор Александрович
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1987
Сын: Криваненков Александр Викторович
Отец ребёнка: Криваненков Виктор Александрович