Криванекова Лариса Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криванекова Лариса Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1981

Сын: Криваненков Максим Викторович

Отец ребёнка: Криваненков Виктор Александрович

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1987

Сын: Криваненков Александр Викторович

Отец ребёнка: Криваненков Виктор Александрович

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