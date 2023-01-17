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Бородин Сергей Иванович
Бородин Сергей Иванович
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Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
1969
Пол
Мужской
Отец
Бородин Иван Александрович
1931 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
Бородин Иван Александрович
Мать: не указана
Рига
, Rīga
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