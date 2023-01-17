Бородин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Сергей Иванович

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1969

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Бородин Иван Александрович

Мать: не указана

Рига, Rīga
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