Хусаинов Миннегали Тухватуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович
Мать: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна
Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова Миннихаят
Рождение ребёнка
01.01.1935
Рождение ребёнка
09.05.1938
Дочь: Мухаметьянова (Хусаинова) Муслима Миннегалиевна
Мать ребёнка: Хусаинова Миннихаят
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно