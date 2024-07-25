(Смирнова) Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Смирнова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1884
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1888
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.09.1890
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно