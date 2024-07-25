(Смирнова) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Смирнова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1884

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Смирнов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.09.1890

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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