Лоскутова Елизавета Филимоновна
Место рождения
Дата рождения24.04.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.04.1817 ст.
У крестьянина Филимона Гаврилова (на самом деле Матвеева) Лоскутова дочь Елизавета. Восприемник: сестра его родная (на самом деле двоюродная) девица Настасья Гаврилова. Крещение 25.04.1817 года. МК Ил... Показать все
Смерть
Неизвестно