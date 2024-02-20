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Лоскутова Елизавета Филимоновна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.04.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1817 ст.

Отец: Лоскутов Филимон (Филип) Матвеевич

Мать: Лоскутова (Глушкова) Мавра Терентьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Филимона Гаврилова (на самом деле Матвеева) Лоскутова дочь Елизавета. Восприемник: сестра его родная (на самом деле двоюродная) девица Настасья Гаврилова. Крещение 25.04.1817 года. МК Ил... Показать все
Смерть
Неизвестно

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