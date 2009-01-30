Офицерова (Косых) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офицерова (Косых) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.2007

Муж: Офицеров Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.01.2009

Дочь: Офицерова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Офицеров Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.04.2015

Дочь: Офицерова Полина Александровна

Отец ребёнка: Офицеров Александр Александрович

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