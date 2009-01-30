Офицерова (Косых) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.2007
Рождение ребёнка
30.01.2009
Дочь: Офицерова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Офицеров Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.04.2015
Дочь: Офицерова Полина Александровна
Отец ребёнка: Офицеров Александр Александрович