Суконщикова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855 ст.
Дата смертиДо 1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: ??? Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1880 ст.