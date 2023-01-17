Суконщикова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855 ст.

Дата смерти

До 1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1844 и 1845 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: ??? Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Смерть
До 1880 ст.
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