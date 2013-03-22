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Орлович Владимир Михайлович

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Место рождения

Беларусь, Минская область, Воложинский район, д. Рудевщина

Дата рождения

09.12.1930

Дата смерти

Около 09.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1930

Отец: Орлович Михаил Антонович

Мать: Орлович Троцкая Фекла Григорьевна

Беларусь, Минская область, Воложинский район, д. Рудевщина
Бракосочетание
16.01.1955

Жена: Орлович Раиса Кондратьевна

г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Кружилко Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Орлович Раиса Кондратьевна

г. Кривой Рог
Рождение ребёнка
14.09.1962

Сын: Орлович Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Орлович Раиса Кондратьевна

г. Кривой Рог
Смерть
Около 09.12.1977
г.Запорожье
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