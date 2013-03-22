Орлович Владимир Михайлович
Место рожденияБеларусь, Минская область, Воложинский район, д. Рудевщина
Дата рождения09.12.1930
Дата смертиОколо 09.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1930
Беларусь, Минская область, Воложинский район, д. Рудевщина
Бракосочетание
16.01.1955
г.Кривой Рог
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Кружилко Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Орлович Раиса Кондратьевна
г. Кривой Рог
Рождение ребёнка
14.09.1962
Сын: Орлович Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Орлович Раиса Кондратьевна
г. Кривой Рог
Смерть
Около 09.12.1977
г.Запорожье