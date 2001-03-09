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Григорьев Михаил Иванович

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Место рождения

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.03.1916

Дата смерти

09.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1916

Отец: Григорьев Иван Севастьянович

Мать: Григорьева Мария Фёдоровна

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.06.1941

Жена: Григорьева Мария Алексеевна

Пихтовка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Григорьева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1950

Дочь: Григорьева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.08.1955

Дочь: Кондратова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Орловка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверикова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна

Смерть
09.03.2001
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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