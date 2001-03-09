Григорьев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1916
Дата смерти09.03.2001
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1916
Бракосочетание
10.06.1941
Пихтовка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Григорьева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1950
Дочь: Григорьева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
09.08.1955
Дочь: Кондратова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Орловка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четверикова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Алексеевна
Смерть
09.03.2001
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область