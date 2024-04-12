Стасевич Антон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасевич Антон Афанасьевич

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Ранение
11.09.1915
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20570084 ранен/контужен, Выбыл: 23.08.1915, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., с. Рапьево, Место службы: 115-й Вяземский полк, ря... Показать все
Смерть
Неизвестно
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