Петрунько (Полетаева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунько (Полетаева) Людмила

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полетаев Александр

Мать: Полетаева Галина

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.07.1991

Сын: Петрунько Иван

Отец ребёнка: Петрунько Андрей

горд Арсеньев, Россия
Рождение ребёнка
02.03.2000

Сын: Петрунько Юрий

Отец ребёнка: Петрунько Андрей

город Находка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунько Андрей

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