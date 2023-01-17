Петрунько (Полетаева) Людмила
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полетаев Александр
Мать: Полетаева Галина
Рождение ребёнка
01.07.1991
Сын: Петрунько Иван
Отец ребёнка: Петрунько Андрей
горд Арсеньев, Россия
Рождение ребёнка
02.03.2000
Сын: Петрунько Юрий
Отец ребёнка: Петрунько Андрей
город Находка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрунько Андрей