(Спицына) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спицына) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Осип

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Иосифовна (Спицына) Анна Рогозина

Отец ребёнка: Спицын Осип

Рождение ребёнка
1779

Сын: Спицын Прокофей

Отец ребёнка: Спицын Осип

Смерть
1785

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