(Спицына) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Осип
Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Иосифовна (Спицына) Анна Рогозина
Отец ребёнка: Спицын Осип
Рождение ребёнка
1779
Сын: Спицын Прокофей
Отец ребёнка: Спицын Осип
Смерть
1785