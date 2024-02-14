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Галимов Габдельвали Мухаметшинович

Место рождения

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галимов Мухаметша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Галимов) Муслима

Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Рождение ребёнка
03.03.1926

Сын: Галимов Вагиз Габдельвалиевич

Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хусниева (Галимова) Мусавира

Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Рождение ребёнка
12.05.1938

Дочь: Загретдинова (Галимова) Мусира Габделвалиевна

Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Рождение ребёнка
13.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна

Смерть
1943

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