Галимов Габдельвали Мухаметшинович
Место рожденияд.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галимов Мухаметша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Галимов) Муслима
Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
Рождение ребёнка
03.03.1926
Сын: Галимов Вагиз Габдельвалиевич
Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хусниева (Галимова) Мусавира
Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
Рождение ребёнка
12.05.1938
Дочь: Загретдинова (Галимова) Мусира Габделвалиевна
Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
Рождение ребёнка
13.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
Смерть
1943