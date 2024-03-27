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Мангушев Ханяфи Гафурович

Место рождения

г.Свердловск

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Свердловск
Рождение ребёнка
04.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анихамяль Мустафьевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Мангушев Ханифи Гафурович Красноармеец, __.__.1918Свердловская обл., г. Свердловск, Место службы: 131 зенабр (335 зенап).
Мангушев Ханиф Гафурович. Медаль «За оборону Кавказа» Красноармеец, , Место службы: 335 зап ПВО. Награждение
Смерть
Неизвестно
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