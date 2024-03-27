Мангушев Ханяфи Гафурович
Место рожденияг.Свердловск
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анихамяль Мустафьевна
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Мангушев Ханифи Гафурович Красноармеец, __.__.1918Свердловская обл., г. Свердловск, Место службы: 131 зенабр (335 зенап).
Мангушев Ханиф Гафурович. Медаль «За оборону Кавказа» Красноармеец, , Место службы: 335 зап ПВО. Награждение
Смерть
Неизвестно