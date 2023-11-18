Ваганова (Астахова Возможно) Марфа Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ваганов Казьма Прокопьевич
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1885
Дочь: Астахова Домника Прокопьевна
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1886
Дочь: Круглякова Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.10.1888
Сын: Ваганов Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.11.1890
Дочь: Стефанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1892
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1892
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Ваганов Филипп Прокопьевич
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1896
Сын: Ваганов Маркелий Прокопьевич
Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич
Митькин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно