Ваганова (Астахова Возможно) Марфа Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Астахова Возможно) Марфа Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ваганов Казьма Прокопьевич

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1885

Дочь: Астахова Домника Прокопьевна

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.11.1886

Дочь: Круглякова Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Ваганов Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.11.1890

Дочь: Стефанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.08.1892

Сын: Ваганов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.08.1892

Сын: Ваганов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Ваганов Филипп Прокопьевич

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.03.1896

Сын: Ваганов Маркелий Прокопьевич

Отец ребёнка: Ваганов Прокопий Григорьевич

Митькин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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