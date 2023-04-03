Захарьин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1756
Сын: Захарьин Осип
Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Сын: Захарьин Иван
Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захарьин Максим
Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766
Сын: Захарьин Козьма
Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова
Смерть
1805