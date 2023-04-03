Захарьин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Захарьин Савва

Мать: Захарьина (Стародубцова) Татьяна Еремеева

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Захарьин Осип

Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова

Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Сын: Захарьин Иван

Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Захарьин Максим

Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Захарьин Козьма

Мать ребёнка: Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова

Смерть
1805

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