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Логвиненко Василий Андреевич

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Место рождения

село Литовка Ахтырский район Сумская область

Дата рождения

29.12.1929

Дата смерти

29.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

село Литовка Ахтырский район Сумская область
Бракосочетание
21.01.1956

Жена: Логвиненко Нинель Юрьевна

Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логвиненко Нинель Юрьевна

Ахтырка, Сумська область
Смерть
29.03.1992
село Угловое Бахчискарайский район Крым
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