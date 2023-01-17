Логвиненко Василий Андреевич
Место рождениясело Литовка Ахтырский район Сумская область
Дата рождения29.12.1929
Дата смерти29.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
село Литовка Ахтырский район Сумская область
Бракосочетание
21.01.1956
Рождение ребёнка
02.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логвиненко Нинель Юрьевна
Смерть
29.03.1992
село Угловое Бахчискарайский район Крым