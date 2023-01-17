Вершинин Моисей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Моисей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Вершинин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Моисеевна

Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна

Смерть
15.01.1942
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия
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