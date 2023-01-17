Вершинин Моисей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти15.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Вершинин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1926
Рождение ребёнка
23.10.1930
Рождение ребёнка
?.11.1935
Рождение ребёнка
?.04.1939
Рождение ребёнка
?.04.1939
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Моисеевна
Мать ребёнка: Вершинина Анна Ивановна
Смерть
15.01.1942
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия