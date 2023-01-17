Анастасия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Филиппович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Филиппович

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Филиппович

Смерть
Неизвестно
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