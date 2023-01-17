Анастасия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Филиппович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Филиппович
Смерть
Неизвестно