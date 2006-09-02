Коневских (Трясцина) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1927
Дата смерти02.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927
Отец: Трясцин Иван Алексеевич
Мать: Трясцина Анна Федоровна
Бракосочетание
08.06.1957
Рождение ребёнка
12.04.1958
Дочь: Коневских Марина Васильевна
Отец ребёнка: Коневских Василий Ефимович
Рождение ребёнка
20.08.1962
Дочь: Коневских Галина Васильевна
Отец ребёнка: Коневских Василий Ефимович
Смерть
02.09.2006