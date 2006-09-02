Коневских (Трясцина) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневских (Трясцина) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1927

Дата смерти

02.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927

Отец: Трясцин Иван Алексеевич

Мать: Трясцина Анна Федоровна

Бракосочетание
08.06.1957

Муж: Коневских Василий Ефимович

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Коневских Марина Васильевна

Отец ребёнка: Коневских Василий Ефимович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.08.1962

Дочь: Коневских Галина Васильевна

Отец ребёнка: Коневских Василий Ефимович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
02.09.2006
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