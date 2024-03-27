Хомякова (Ревякина) Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова (Ревякина) Аграфена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1905

Дата смерти

30.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905

Отец: Ревякин Андрей Артемович

Мать: Ревякина Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
28.10.1928

Сын: Хомяков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Хомяков Иван Дмитреевич

Рождение ребёнка
17.09.1939

Сын: Хомяков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Хомяков Иван Дмитреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Иван Дмитреевич

Смерть
30.07.1940
Новосибирск
Причина смерти: Рак
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