Хомякова (Ревякина) Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1905
Дата смерти30.07.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905
Рождение ребёнка
28.10.1928
Сын: Хомяков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Хомяков Иван Дмитреевич
Рождение ребёнка
17.09.1939
Отец ребёнка: Хомяков Иван Дмитреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1940
Новосибирск
Причина смерти: Рак