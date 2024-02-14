(Каримова) Минибика Шариповна
Место рожденияс Мраково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
Мать: Каримова Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно