Лобанов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Алексей Стефанович
Мать: Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
05.05.1955
Сын: Лобанов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Калугина Елизавета Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Калугина Елизавета Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно