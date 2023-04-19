Лобанов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Алексей Стефанович

Мать: Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
05.05.1955

Сын: Лобанов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Калугина Елизавета Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Калугина Елизавета Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Елизавета Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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