Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Самойлова Зинаида Петровна
Самойлова Зинаида Петровна
Написать автору
Место рождения
Карово
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
1918
Дата смерти
28.01.1919
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Карово
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
28.01.1919
Карово
, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 15 - 15 об
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия