Безроднов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезроднов Николай Петрович

Безроднов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безроднова Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.