Геращенко Терентий
Место рожденияСтавропольский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ставропольский край
Рождение ребёнка
1927
Сын: Геращенко Алексей
Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Виктор
Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Андрей
Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Владимир
Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна
Смерть
Неизвестно