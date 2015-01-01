Геращенко Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геращенко Терентий

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Место рождения

Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Геращенко Алексей

Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Виктор

Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Андрей

Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Владимир

Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Геращенко Антонина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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