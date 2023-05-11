Смильгин Михаил Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смильгин Михаил Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981

Отец: Смильгин Олег Владиславович

Мать: Смильгина Светлана Львовна

Бракосочетание
01.10.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.2013

Сын: Смильгин Иван Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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