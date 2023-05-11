Смильгин Михаил Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1981
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981
Бракосочетание
01.10.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности