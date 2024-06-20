Адеянов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Адеянов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адеянов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Адеянова (Лисина) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адеянова (Лисина) Наталья Ивановна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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