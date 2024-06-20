Адеянов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адеянов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Адеянова (Лисина) Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно