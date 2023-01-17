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Вахтерова (Федорова) Лидия Александровна
Вахтерова (Федорова) Лидия Александровна
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
19.03.1975
Пол
Женский
Отец
Федоров Александр Яковлевич
1950 г.р.
Мать
Федорова (Платонова) Любовь Ивановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975
Отец:
Федоров Александр Яковлевич
Мать:
Федорова Любовь Ивановна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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