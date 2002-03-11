Харламов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958
Отец: Харламов Павел Андреевич
Мать: Харламова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
11.03.2002
Мать ребёнка: Коржова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коржова Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Руслан Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко Дина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана