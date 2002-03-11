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Харламов Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958

Отец: Харламов Павел Андреевич

Мать: Харламова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
11.03.2002

Сын: Харламов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Коржова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Коржова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Руслан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко Дина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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