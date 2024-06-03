Болаценко Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения?.11.1965
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.04.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.01.1991
Дочь: Ли (Болаценко) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2001
Жена: скрыто настройками приватности