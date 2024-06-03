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Болаценко Сергей Александрович

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Место рождения

Ивня, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

?.11.1965

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1941 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Болаценко (Штындикова) Надежда Ивановна

Ивня, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
28.04.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.01.1991

Дочь: Ли (Болаценко) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Развод
2001

Жена: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область

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