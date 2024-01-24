Богатырев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Захаровна
Смерть
Неизвестно