Анастасия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Евдокимова

Анастасия Евдокимова

avatar

Место рождения

Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Евдоким Ефремов

Мать: не указана

Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1861

Муж: Голубчиков Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
30.10.1864

Сын: Голубчиков Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Голубчиков Дмитрий Алексеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1871

Сын: Голубчиков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Голубчиков Дмитрий Алексеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close