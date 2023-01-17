Анастасия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Евдоким Ефремов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1861
Рождение ребёнка
30.10.1864
Сын: Голубчиков Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Голубчиков Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
02.01.1871
Сын: Голубчиков Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Голубчиков Дмитрий Алексеев
Смерть
Неизвестно