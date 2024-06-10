Дрык (Ковалева) Александра Леонтьева 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрык (Ковалева) Александра Леонтьева

Место рождения

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыков Стефан Кондратьев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дрыков Феодор Стефанов

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Дрыков Кирилл Стефанов

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дрык Иосиф Стефаноа

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Евгения Стефанова

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Василиса Стефанова

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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