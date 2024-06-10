Дрык (Ковалева) Александра Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дрык Иосиф Стефаноа
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Евгения Стефанова
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Василиса Стефанова
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Дрыкова (Дрыкова) Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Дрыков Стефан Кондратьев
Смерть
Неизвестно