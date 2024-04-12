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((Щербина)) Ирина Кирилловна

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Щербина Кирилл Федоров

Мать: Анна Демьяновна

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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