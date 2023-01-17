Шванченко Куприян Михайлович Отец
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Шванченко Михаил ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Шванченко Куприян Куприянович ?
Мать ребёнка: Шванченко Анастасия Ионовна ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шванченко Николай Куприянович ?
Мать ребёнка: Шванченко Анастасия Ионовна ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шванченко Иван ?
Мать ребёнка: Шванченко Анастасия Ионовна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Дмитрий ?
Мать ребёнка: Шванченко Анастасия Ионовна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванченко Мария Куприяновна ?
Мать ребёнка: Шванченко Анастасия Ионовна ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Григорий ?
Мать ребёнка: Шванченко Анастасия Ионовна ?
Смерть
Неизвестно