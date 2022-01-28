Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1953

Дата смерти

28.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1953

Отец: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Мать: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бейшеналиева Бактыбала Райымжановна

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Бейшеналиева Алтынай Бактыбековна

Мать ребёнка: Бейшеналиева Бактыбала Райымжановна

Смерть
28.01.2022

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