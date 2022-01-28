Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1953
Дата смерти28.01.2022
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бейшеналиева Бактыбала Райымжановна
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Бейшеналиева Алтынай Бактыбековна
Мать ребёнка: Бейшеналиева Бактыбала Райымжановна
Смерть
28.01.2022