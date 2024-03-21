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Мутыхляева Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.03.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутыхляев Кондрат Никифорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мутыхляев Федот Кондратьевич

Отец ребёнка: Мутыхляев Кондрат Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мутыхляев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Мутыхляев Кондрат Никифорович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.03.1855 ст.
Курагинский район Минусинский уезд умерла от чахотки

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