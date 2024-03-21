Мутыхляева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти05.03.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мутыхляев Федот Кондратьевич
Отец ребёнка: Мутыхляев Кондрат Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мутыхляев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Мутыхляев Кондрат Никифорович
Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.03.1855 ст.
Курагинский район Минусинский уезд умерла от чахотки