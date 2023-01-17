Гранина (Матвиенко) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранина (Матвиенко) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Матвиенко Лукерья Никифоровна

Рождение ребёнка
15.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русаков Анатолий

Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гранин Юрий

Смерть
Неизвестно
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