Гранина (Матвиенко) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русаков Анатолий
Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гранин Юрий
Смерть
Неизвестно