Манюхин Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Манюхин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манюхина) Анисья?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Манюхин Степан

Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Манюхин Степан2

Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Манюхин Петр

Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Манюхин Тихон

Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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