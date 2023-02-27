Манюхин Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Манюхин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манюхина) Анисья?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Манюхин Степан
Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Манюхин Степан2
Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Манюхин Петр
Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Манюхин Тихон
Мать ребёнка: (Манюхина) Анисья?
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно