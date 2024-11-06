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Насонов Филипп Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Насонов Федот Егорович

Мать: Насонова (Еремина) Анна Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова (Кожевина) Авдотья Стефанова

Рождение ребёнка
22.08.1838

Сын: Насонов Агафон Филиппович

Мать ребёнка: Насонова (Кожевина) Авдотья Стефанова

Лаптева, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
1840
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Насонова Пелагея Филиповна

Мать ребёнка: Насонова (Кожевина) Авдотья Стефанова

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