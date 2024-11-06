Насонов Филипп Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1838
Сын: Насонов Агафон Филиппович
Мать ребёнка: Насонова (Кожевина) Авдотья Стефанова
Лаптева, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
1840
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Насонова Пелагея Филиповна
Мать ребёнка: Насонова (Кожевина) Авдотья Стефанова