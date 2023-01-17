Сторожевская (Семилеткина) Федосья Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожевская (Семилеткина) Федосья Козминична

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.05.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.05.1864 ст.

Муж: Сторожевский Тарас Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1866 ст.

Дочь: Сторожевская Варвара Тарасовна

Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Сторожевский Василий Тарасович

Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.

Сын: Сторожевский Георгий Тарасович

Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.

Сын: Сторожевский Николай Тарасович

Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1871 ст.

Дочь: Украинцева Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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