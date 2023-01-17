Сторожевская (Семилеткина) Федосья Козминична
Место рождения
Дата рождения26.05.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1864 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1866 ст.
Дочь: Сторожевская Варвара Тарасовна
Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Сторожевский Василий Тарасович
Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.
Сын: Сторожевский Георгий Тарасович
Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.
Сын: Сторожевский Николай Тарасович
Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1871 ст.
Дочь: Украинцева Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Сторожевский Тарас Яковлевич
Смерть
Неизвестно