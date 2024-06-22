Пешкова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Ольга

Пешкова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Виктор Валентинович

Рождение ребёнка
20.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Виктор Валентинович

Северка, город Екатеринбург, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Виктор Валентинович

Северка, город Екатеринбург, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.